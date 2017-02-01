Универсиада 2017, медальный зачет: сборная России завоевала 4 золотых медали Медальный зачет Универсиады 2017: сборная России уверенно возглавила таблицу медального зачета международного турнира. Универсиада 2017: результаты соревнований и медальный зачет впечатляют поклонников сборной России В казахстанской Алма-Ате завершился второй день соревнований зимней Универсиады 2017. По его итогам российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Так, золотые медали в копилку нашей команды принесли: Анна Нечаевская, лыжные гонки (5 км, гонка преследования, свободный стиль), Дмитрий Ростовцев, лыжные гонки (10 км, гонка преследования, свободный стиль), Александра Качуркина, конькобежный спорт (1500 метров), Богдан Богданов, сноуборд (параллельный слалом) "Серебро" взяли: Лилия Васильева, лыжные гонки (5 км, гонка преследования, свободны стиль), Валерий Гонтарь, лыжные гонки (10 км, гонка преследования, свободный ужшкммт стиль), Сергей Корастылев, биатлон (20 км, индивидуальная гонка) Бронзовую награду получил Семен Сучилов в биатлоне (20 км, индивидуальная гонка). Таким образом, сборная России остается уверенным лидером общего зачета Универсиаы-2017 в Алматы, имея в своем активе 17 наград (8-7-2). Казахстан идет на втором месте, а на третьей строчке обосновался Китай. Универсиада 2017, медальный зачет на 31 января 2017 № Команда Золото Серебро Бронза Сумма Очки 1 Россия 8 7 2 17 40 2 Казахстан 2 2 4 8 14 3 Китай 2 1 2 5 10 4 Польша 2 1 2 5 10 5 Италия 2 0 0 2 6 6 Франция 1 0 1 2 4 7 Япония 0 2 1 3 5 8 Украина 0 1 3 4 5 9 Белоруссия 0 1 0 1 2 10 Финляндия 0 1 0 1 2 11 США 0 1 0 1 2 12 Армения 0 0 1 1 1 13 Австрия 0 0 1 1 1

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