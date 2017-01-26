Курс доллара на сегодня, 26 января 2017: эксперты назвали коридор колебания курса доллара

Курс валют на сегодня, 26 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 26 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 января 2017 составляет 59,14 руб., курс евро на сегодня равен 63,42 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,84 руб. при покупке и 60,96 руб. при продаже банком, курс евро на 26 января 2017 составляет 62,11 руб. и 65,61 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова напоминает, что курс доллара США уже несколько ужшкммт дней находится в непосредственной близости от психологически значимого барьера в 59 рублей, не решаясь его пробить. Также рядом с этой границей находятся интересы ЦБ и Минфина, причем накануне ведомство объявило о запуске в феврале бюджетных правил для снижения влияния цены на нефть на рубль.

"Слишком дорогой и крепкий рубль неудобен, он сведет к минимуму импульс восстановления внутри российской экономики и, в конечном счете, будет иметь больше негативных последствий, чем благоприятных", - цитирует Бодрову "Российская Газета".

Эксперт отмечает стабильность рубля в течение нескольких дней на фоне барреля выше 54-55 долларов. К тому же сейчас в России проходит очередной налоговый период, в течение которого традиционно наблюдается спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке.

"Технически расстановка сил в паре доллар/рубль следующая: ниже 59 рублей американской валюте пробиться проблематично, ближайшая точка поддержки стоит на 58,95 рубля. Получается, что коридор в пределах 59-62 рубля обладает слишком прочными границами, чтобы с опорой на имеющуюся конъюнктуру его пробить с наскока", - отметила она.