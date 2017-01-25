В Перми женщину с инсультом три часа возили в автобусе, приняв за пьяную

Пермячка три часа ездила в автобусе без сознания, после чего умерла, не дождавшись медицинской помощи.

Житель Перми считает, что сотрудники автобусного парка виновны в гибели его жены — они не оказали женщине первую помощь, из-за чего она скончалась от инсульта. В январе 2017 года в адрес уполномоченного по правам человека в Прикамье Татьяне Марголиной обратился супруг женщины, которая, по мнению заявителя, скончалась из-за халатного отношения перевозчика ООО «Дизель», пишет URA.ru.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села в автобус №77, через полчаса ужшкммт я позвонил, чтобы встретить ее, но на звонок она не отвечала», — цитирует обращение пресс-служба омбусмена.

Женщину искали всей семьей. Уже ночью по ее телефону ответил сотрудник автопарка автобусного рейса и сообщил, что она якобы пьяная. Оказалось, что у пермячки был инсульт. В реанимацию ее увезли около 12 часов ночи. Под утро она умерла, не приходя в сознание.

Сейчас следователи проводят проверку с целью дать оценку действиям водителя и кондуктора автобуса, в котором стало плохо женщине.