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Новое обновление "ВКонтакте" вызвало протесты пользователей

Опубликовано 25.01.17 09:46 Новое обновление "ВКонтакте" вызвало протесты пользователей

Пользовали "ВКонтакте" протестуют из–за закрытия альбома с сохраненными фото.

Социальная сеть «ВКонтакте» сделала раздел с сохранёнными фотографиями скрытым по умолчанию у всех пользователей. До этого такой возможности не было даже в настройках учётной записи. Альбом с «сохранёнными фотографиями» остаётся виден владельцу страницы, но в настройках приватности пользователи могут выбрать, кто видит список сохранённых изображений, пишет TJournal.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил, что функция работает по всему миру и была добавлена ужшкммт по многочисленным запросам пользователей, а также из-за нескольких резонансных дел, связанных с использованием функции. «Много и долго просили» — заявил Красников, пояснив, что у пользователей были разные сценарии использования функции альбома с сохранёнными картинками.

На активацию данной функции повлияли и несколько резонансных дел. Так, 4 ноября 2016 года суд признал виновным пользователя соцсети за изображение, которое была сохранено в его профиле во «ВКонтакте».

Пользователи социальной сети по-разному отнеслись к нововведению. Некоторые из них обрадовались возможности скрывать альбом. Но большинство обновление, наоборот, разочаровало.

Некоторые пользователи объявили протест против нововведения и запустили акцию в соцсетях #вкживи.

"Не, сорь, это вы сейчас одним обновлением целую культуру прикрыли", - пишет Сергей Лосев.
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