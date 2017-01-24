Bloomberg: из-за санкций в России появился новый миллиардер (ФОТО)

Благодаря санкциям в России появился новый миллиардер - Bloomberg оценил состояние нового магната в $1 млрд.

Состояние владельца рыбопромышленного холдинга «Норебо» Виталия Орлова составляет $1 млрд, передает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg. Агентство внесло Орлова в ежедневно обновляемый рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Виталий Орлов является единоличным владельцем «Норебо». Причины роста состояния российского бизнесмена кроются в том, что антироссийские санкции не нанесли холдингу урон. «Норебо» продает примерно 60% своей продукции за рубеж. При этом введение контрсанкций и увеличение спроса среди россиян на продукцию ужшкммт рыбопромышленного холдинга также повлияли на состояние миллиардера.

В 2016 году холдинг «Норебо» добыл около 11% рыбы от общего российского объема вылова, который, по предварительной информации Росрыболовства, составил более 4,755 млн тонн. Компания Орлова включает в себя рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами.

В список миллиардеров мира, опубликованный Forbes 1 марта 2016 года, Виталий Орлов не вошел. Первое место в этом списке занял основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние было оценено в $75 млрд, напоминает ТАСС.

Ранее Нагатинский суд Москвы в декабре 2016 года заключил под домашний арест бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева по делу о вымогательстве 33% акций "Норебо". Защита Тугушева заявляла, что Орлов и Тугушев являются бизнес-партнерами, между которыми "имеется давний корпоративный конфликт, связанный со спором о принадлежности последнему 33 процентов акций в крупнейшем российском рыбодобывающем холдинге".

В июне 2016 года Орлов выкупил 33% акций АО "Норебо холдинг" у партнера Магнуса Рота. Сумму сделки стороны не раскрывали. Причину продажи доли представители Рота не объяснили. Также в газете со ссылкой на представителя "Карата" ("Норебо холдинг" - головная компания "Карата") сообщалось, что у Орлова было норвежское гражданство, от которого он отказался в 2014 году.