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СМИ: США для "сдерживания российской угрозы"предоставили Польше сломанные танки

Опубликовано 24.01.17 12:24 СМИ: США для "сдерживания российской угрозы"предоставили Польше сломанные танки

Американские бронемашины сломались еще в Германии, не доехав до Польши.

Американская армия столкнулась с "неожиданными трудностями" при переброске бронетехники из Германии в Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По сведениям источников газеты, несколько машин получили повреждения на пути из германского порта Бремерхафен в Польшу: они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии. Безопасного способа их перевозки армейское руководство пока не нашло.

Кроме ужшкммт того, некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость "восстановить опорные точки" на востоке Европы.

Операция ВС США и их союзников с громким названием "Атлантическая решимость" направлена на отражение "российской угрозы". Манёвры, которые начались после событий в Крыму и вооружённого конфликта в Донбассе, затрагивают сухопутные силы, авиацию и флот, напоминает Лайф.
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