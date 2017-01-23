 
TOP 10

1 В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе РФ по США

2 Мадонна объяснила нецензурную брань в адрес Трампа (ФОТО)

3 Выпуск "Пока все дома" со Стасом Михайловым "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

4 Тайное пророчество Ванги: США признают превосходство России

5 Трамп поцеловал директора ФБР, возобновившего расследование против Клинтон

6 Экс-премьер Франции Фийон заявил, что россиян не "согнуть" санкциями

7 В Британии уверены в молниеносном поражении войск российской армией

8 Эксперты: рубль вступил в период позитивных ожиданий

9 Трамп в своей речи повторил злодея Бэйна из "Темного рыцаря"

10 Норвежец Бё выиграл масс-старт по биатлону. Шипулин - третий (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Трамп поцеловал директора ФБР, возобновившего расследование против Клинтон

Опубликовано 23.01.17 08:34 Трамп поцеловал директора ФБР, возобновившего расследование против Клинтон

Джеймс Коми санкционировал возобновление расследования против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование персональной почты во время работы.

На приёме представителей спецслужб в Белом доме Дональд Трамп поблагодарил директора ФБР Джеймса Коми за успешную службу, отметив, что тот стал более известным, чем президент страны. После своего заявления Трамп обнял и поцеловал его, сообщает Reuters.

Напомним, Джеймс Коми незадолго до выборов санкционировал возобновление расследования против Хиллари Клинтон за использование персональной почты во время работы, чем по мнению кандидата от Демократической партии США значительно ужшкммт подорвал ее шансы на успех в избирательной компании.

Как ранее сообщал Topnews, во время визита в штаб-квартиру ЦРУ Дональд Трамп признался в любви к ЦРУ.

"Никто не испытывает более сильных чувств к разведсообществу и ЦРУ, чем Дональд Трамп. Я вас люблю, я вас уважаю, никто больше меня не уважает вас", - заявил 45-й президент США.

Между тем, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике президента США за то, что "выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ".
Другие материалы по этой теме

Экс-глава ЦРУ пришел в бешенство после визита Трампа в штаб-квартиру разведки

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга