Джеймс Коми санкционировал возобновление расследования против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование персональной почты во время работы.

На приёме представителей спецслужб в Белом доме Дональд Трамп поблагодарил директора ФБР Джеймса Коми за успешную службу, отметив, что тот стал более известным, чем президент страны. После своего заявления Трамп обнял и поцеловал его, сообщает Reuters.

Напомним, Джеймс Коми незадолго до выборов санкционировал возобновление расследования против Хиллари Клинтон за использование персональной почты во время работы, чем по мнению кандидата от Демократической партии США значительно ужшкммт подорвал ее шансы на успех в избирательной компании.

Как ранее сообщал Topnews, во время визита в штаб-квартиру ЦРУ Дональд Трамп признался в любви к ЦРУ.

"Никто не испытывает более сильных чувств к разведсообществу и ЦРУ, чем Дональд Трамп. Я вас люблю, я вас уважаю, никто больше меня не уважает вас", - заявил 45-й президент США.

Между тем, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике президента США за то, что "выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ".