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Дональд Трамп признался в любви ЦРУ

Опубликовано 22.01.17 10:25 Дональд Трамп признался в любви ЦРУ

Также презинет США высоко отозвался о кандидатуре Майка Помпео на пост главы разведывательного управления. Тем временем, экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за его поведение в штаб-квартире спецслужбы.

45-й президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Центральном разведывательном управлении признался в любви к разведслужбе.

"Никто не испытывает более сильных чувств к разведсообществу и ЦРУ, чем Дональд Трамп. Я вас люблю, я вас уважаю, никто больше меня не уважает вас", — приводит слова главы США Life.

Как подчеркнул миллиардер, он ведет борьбу с самыми нечестными людьми, которые только существуют на свете, – журналистами, пытавшимися создать ужшкммт образ несуществующей вражды между ним и разведывательным управлением.

В рамках своего выступления американский лидер также лестно отозвался о кандидатуре Майка Помпео на пост главы ЦРУ и призвал "стереть с лица земли радикальный исламизм и ИГИЛ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ).

Между тем, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике президента США Дональда Трампа после его визита в штаб-квартиру спецслужбы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

"Джон Бреннан глубоко опечален и зол самовозвеличиванием, которое проявил Дональд Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно", - отмечается в заявлении, распространенным от имени представителя Бреннана Ника Шапиро.

"Выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа (пришедшая на мероприятие - прим.) была значительно больше, чем утверждали СМИ", - поясняет со своей стороны AP.
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