Курс доллара на сегодня, 23 января 2017: рубль вступил в период позитивных ожиданий - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 23 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 23 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 января 2016 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня равен 63,72 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,44 руб. при покупке и 61,56 руб. при продаже банком, курс евро на 23 января 2017 равен 62,30 руб. и 65,80 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин уверен, что курс рубля сегодня, 23 января 2017, будет ужшкммт находиться между двух огней: с одной стороны, нефть укрепилась выше 55 долларов за баррель после первых итогов соблюдения соглашения по сокращению добычи, однако по итогам инаугурационной речи 45-го президента США Дональда Трампа доллар может получить поддержку рынка.

Однако специалист делает оговорку, что ожидания, связанные с речью Трампа все-таки относительно позитивные для рубля.

"Во-первых, потому что они завязаны на отмену санкций, которую самые нетерпеливые предрекают во 2-3 кварталах года, а умеренные оптимисты переносят на 2018 год", - цитирует Белкина "Российская Газета".

Кроме того, по его словам протекционизм заявлений намекает на желание делать деньги, что всегда позитивно воспринимают игроки на рынке с точки зрения деловой активности, "которая явно не оставит в стороне развивающийся российский рынок".