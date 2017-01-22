YouTube ВИДЕО: блогеры сравнили речь Трампа и злодея Бэйна из "Темного рыцаря"

На Ютуб появилось ВИДЕО, где отмечена схожесть речи 45-го президента США на церемонии инаугурации со словами отрицательного персонажа культового фильма.

После церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа пользователи соцсетей активно принялись обсуждать увиденное, растаскивая различные фрагменты церемонии на мемы. Также многие обратили внимание на тот факт, что речь нового главы государства поразительно напоминает выступление главного злодея Бэйна в фильме "Тёмный рыцарь. Возрождение легенды" - одного из злейших врагов Бэтмана - перед жителями Готэма.

Так, на инаугурации Трамп заявил: "Сегодня мы не просто передаём власть ужшкммт от одной администрации другой, и не от одной партии другой. Сегодня мы передаём власть от Вашингтона вам — народу. Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство. Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы закрывались".

А вот что сказал Бэйн: "Мы заберём Готэм у коррупционеров, у богатых, у тех, кто угнетал целые поколения и кормил вас мифами о небывалых возможностях. И мы возвратим его вам, народу".

Ютуб ВИДЕО: Трампа в своей речи повторил злодея Бэйна из "Темного рыцаря"