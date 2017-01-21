Борьба Буша-младшего с дождевиком стала главной темой для шуток в Сети (ФОТО)

В соцсетях высмеяли Джорджа Буша, который "сразился" с дождевиком на инаугурации Трампа.

Интернет-пользователи активно обсуждают церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января в Вашингтоне. Внимание многих из них привлек Джордж Буш - младший и его тщетные попытки справиться с дождевиком.

На торжественной церемонии в Вашингтоне шел дождь. Экс-президент США хотел надеть дождевик, чтобы не промокнуть, однако с этой задачей справиться ему оказалось не под силу. Из-за ветра дождевик буквально прилип к лицу Буша-младшего.

"Лучшее, что я видела сегодня на инаугурации, — это Джордж Буш, пытавшийся ужшкммт справиться с дождевиком", — отмечает Katherine.

"Эй, Барак! Посмотри! Я прячусь! Барак! Барак! Смотри!", — шутит Robert, указывая на сидящего впереди Буша Обаму.

"Кому-то сегодня грустно, а кто-то веселится, прячась в пластиковом пакете", — написал Max Tani.

"Этот парень довел нас до войны и был плох для всех, но он меня насмешил", — отмечает poep.

В соцсети в шутку обсуждают, умеет ли бывший глава страны вообще им пользоваться.