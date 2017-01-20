Во время своей инаугурационной речи, видео которой на Ютубе заняло 16 минут, Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что передает власть от Вашингтона народу.

70-летний Дональд Трамп вступил в должность президента США, сменив на посту главы государства Барака Обаму. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс, сообщают РИА Новости.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

После того, как председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Трампа с вступлением в должность, тот повернулся к семье ужшкммт и обнял родных.

Перед тем как произнести свою речь Дональд Трамп поблагодарил уходящего президента Барака Обаму за процесс передачи власти. Отметим, что во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что передает власть от Вашингтона народу.

"Перемены начнутся уже сейчас. Это ваш момент. США - ваша страна. Мы одна нация. Мы защищали границы других государств, не защищая свои. Мы потратили триллионы за рубежом, в то время как экономика США разваливалась", - обращается он к американцам, повторяя тезисы своих предвыборных выступлений.

"У нашего среднего класса отобрали состояние и распределили по всему миру. Америка прежде всего!", - подчеркивает Трамп под аплодисменты.

По его словам, любое решение о налогах, внешней политике отныне будет приниматься во имя интересов американских рабочих и американского народа.

"Америка вновь начнет побеждать! Побеждать, как никогда ранее. Мы вернем рабочие места, границы, благосостояние и наши мечты", - уверяет Трамп. Он обещает построить новые мосты, дороги, железные дороги по всей стране.

Он заявил, что преступность бандитизм и наркотики стоят жизни американцам и пообещал, что эта "резня" закончится сегодня.

Трамп также отметил, что американская армия находится в "печальном упадке", добавив, что США защищали другие страны, но не свои собственные границы.

По словам президента, Соединенное Штаты будут искать дружбы с другими странами, но "с пониманием того, что мы вправе ставить наши интересы на первое место". Он пообещал, что США не станут навязывать свой образ жизни другим странам, но будут стремиться быть для них примером.

"Мы будем искать дружбы со странами по всему миру. Мы понимаем их право на свои интересы. Мы не будем навязывать им свой образ жизни, а будем примером, которому захотят подражать", - говорит 45-й президент США. "Мы сотрем с лица Земли угрозу радикального исламского терроризма", - обещает он.

Трамп говорит о проблемах американских городов, обещает сделать Америку "вновь сильной, гордой и, да, - великой!"

"Спасибо и благослови Господь Америку", - такими словами Тармп завершил свою инаугурационную речь.

Ютуб ВИДЕО: речь Трампа на инаугурации 20 января 2017