70-летний Дональд Трамп вступил в должность президента США, сменив на посту главы государства Барака Обаму. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс, сообщают РИА Новости.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

После того, как председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Трампа с вступлением в должность, тот повернулся к семье ужшкммт и обнял родных.

