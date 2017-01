YouTube ВИДЕО: чудо-гол Руни сделал его лучшим бомбардиром в истории "МЮ"

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити», сыграв вничью со счетом 1:1.

На 19-й минуте матча хозяевам удалась атака, когда после прострела Эрика Питерса Хуан Мата срезал мяч в собственные ворота.

Счет 1:0 в пользу "Сток Сити" держался до последних секунд встречи, когда уже в дополнительное время на 94-й минуте великолепнейшим ударом со штрафного забил Уэйн Руни.

Ютуб ВИДЕО: гол Руни в ворота "Сток Сити" сделал его лучшим бомбардиром в истории "МЮ"

Благодаря ужшкммт этому голу Руни не только спас "МЮ" от поражения, продлив впечатляющую беспроигрышную серию, но и обошел легендарного Бобби Чарльтона, став лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Теперь на счету английского форварда 250 голов.

Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «МЮ» в АПЛ 15 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Легенда "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон, забивший за карьеру в составе "красных дьяволов" 249 мячей, поздравил Руни с выдающимся рекордом.

