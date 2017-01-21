YouTube ВИДЕО: чудо-гол Руни сделал его лучшим бомбардиром в истории "МЮ"

В матче со "Сток Сити" Уэйн Руни обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю "Манчестер Юнайтед". Видео исторического гола уже появилось на Ютуб.

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити», сыграв вничью со счетом 1:1.

На 19-й минуте матча хозяевам удалась атака, когда после прострела Эрика Питерса Хуан Мата срезал мяч в собственные ворота.

Счет 1:0 в пользу "Сток Сити" держался до последних секунд встречи, когда уже в дополнительное время на 94-й минуте великолепнейшим ударом со штрафного забил Уэйн Руни.

Ютуб ВИДЕО: гол Руни в ворота "Сток Сити" сделал его лучшим бомбардиром в истории "МЮ"

Благодаря ужшкммт этому голу Руни не только спас "МЮ" от поражения, продлив впечатляющую беспроигрышную серию, но и обошел легендарного Бобби Чарльтона, став лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Теперь на счету английского форварда 250 голов.

Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «МЮ» в АПЛ 15 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Легенда "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон, забивший за карьеру в составе "красных дьяволов" 249 мячей, поздравил Руни с выдающимся рекордом.

«Прошло уже более 40 лет с того момента, как я забил последний из моих 249 голов за „Манчестер Юнайтед“, так что должен признать, что привык быть лучшим бомбардиром в истории этого славного клуба. У нас, на „Олд Траффорд“, порой играли просто фантастические нападающие. Они забили много голов, но несколько лет назад стало очевидно, что именно Уэйн превзойдёт мой рекорд. Теперь такой день настал. Я бы соврал, если бы сказал, что не разочарован тем, что рекорд отныне принадлежит не мне. Тем не менее признаюсь, что рад за Уэйна. Он заслужил место в истории. Он настоящая легенда клуба и страны, а потому логично, что сейчас он лучший бомбардир в истории „Манчестер Юнайтед“ и сборной Англии. Было здорово наблюдать за ним каждую неделю с момента его прибытия на „Олд Траффорд“ в 2004 году, он задал тон прекрасным хет-триком в дебютной игре и взволновал каждого из нас. Я ушёл из футбола в 35 лет. Уэйну только 31 год, он по-прежнему хорош и, полагаю, забьёт ещё немало голов. Он продолжает демонстрировать, что может приносить большую пользу и забивать важнейшие голы. Руни установил очень высокую планку, и, думаю, никто не сможет покорить его достижение ещё много-много лет», — цитирует Чарльтона сайт «МЮ».

Прокомментировал исторический гол Руни и главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо.

«Он установил рекорд в самом большом клубе Англии и в одном из самых больших клубов в мире. До него достижение принадлежало легенде национального футбола. Поэтому теперь можно смело говорить о том, что Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед», — заявил португалец.