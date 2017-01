YouTube ВИДЕО с недовольными Клинтон и Обамой на инаугурации Трампа "взорвали" Сеть

Интернет-пользователи, активно обсуждающие прошедшую в США инаугурацию Дональда Трампа, обратили внимание на неодобрительный взгляд Хиллари Клинтон, которым та одарила своего супруга, отвлекшегося от происходящего на сцене. ​

Как предположили многие в соцсетях, закусивший губу Билл Клинтон в это время "оценивал" дочь 45-го президента США Иванку Трамп.

Ютуб ВИДЕО с Хиллари Клинтон, "сверлящей" взглядом мужа, позабавило Интернет

"Найдите кого-то, кто смотрит на вас так же, как Билл Клинтон смотрит на Иванку Трамп", — пишет NinJosh.

"Найдите себе мужчину, который смотрит на вас так же, как Билл Клинтон смотрит на ужшкммт женщин, которые не являются Хиллари Клинтон", — добавялет Aaron Orlovitz.

"Билла застукали за тем, как он смотрит на Иванку Трамп оценивающим взглядом. Билл, ты никогда не изменишься", — пишет Джей Уорнер.

"Видеть лицо Хиллари — это смешнее, чем все лучшие комедийный сериалы вместе взятые", — считает Mr Ives.

Мимо забавного видео не прошел и британский таблоид The Sun, предположивший, что Клинтон "пялился" на жену нового президента США Меланью — отметив, однако, что Иванка "также была в поле его зрения".

Кроме четы Клинтонов, пользователи соцсетей и СМИ обратили внимание также на недовольный взгляд Мишель Обамы во время трансляции церемонии инаугурации Трампа, отмечает РИА Новости.

Так, блогеры отмечают пронзительный взгляд бывшей первой леди Америки во время присяги 45-го президента США.

"Боже мой, этот взгляд", — пишет в Twitter журналист Джон Шиндлер.

"Выражение такого раздражения на лице Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Даже год", — пишет Ава Ландис.

В соцсетях сразу тсали строить догадки относительно того, что конкретно стало причиной такого взгляда.

"Полагаю, она перестала гордиться своей страной", — иронизирует Джошуа Шарф.

"Самая красивая первая леди. Если ты не согласен, она выбьет. из тебя. всю дурь", — добавляет Кайл Бэкли.

Газета USA Today в свою очередь назвала "лучшим мемом инаугурации" презрительный взгляд Мишель Обамы, когда она находилась рядом с новой первой леди США Меланьей Трамп.

Так, в какой-то момент Трамп вручает Обаме подарок, который, судя по всему, не очень понравился супруге бывшего президента США.

Появившееся на Ютуб ВИДЕО запечатлело презрительный взгляд Мишель Обамы, получающей подарок от Меланьи Трамп

"Тот момент, когда ты еще не открыл подарок, но уже знаешь, что там какая-то фигня", — шутит по этому поводу Ксавьер Бергин. ​

"Мишель уже ищет мусорку", — добавляет Адам Зопф.

When you ain't even opened it yet, but you already know the gift trash. #MyFlotusIsBlack #ObamaDay pic.twitter.com/Sje4jJv2Oz

​"Единственный хороший момент этой инаугурации — то, как Мишель смотрит в камеру взглядом Джима "Офиса" (популярный американский сериал — прим.) и как бы спрашивает "зачем она дала мне эту коробку"", — отмечает jomny sun.

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l