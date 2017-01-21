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Инаугурация Трампа: ВИДЕО на русском и шутки в Twitter стали темой № 1 в Рунете (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 21.01.17 11:40 Инаугурация Трампа: ВИДЕО на русском и шутки в Twitter стали темой № 1 в Рунете (ФОТО, ВИДЕО)

Инаугурация Трампа стала главной новостью дня и темой, обсуждаемой во всех соцсетях.

Инаугурация Трампа стала темой № 1 в соцсетях

20 января республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, сменив на своем посту демократа Барака Обаму.

Официальное начало первого срока 45-го президента Америки стало главной новостью дня и темой, обсуждаемой во всех соцсетях. За инаугурацией Трампа пристально следили и в России: пользователи Twitter активно комментировали происходящее в Вашингтоне и следили по видео за прямой трансляцией церемонии, которая шла в эфире RT.

Инаугурация Трампа. ВИДЕО на ужшкммт русском

Шутки о вступлении Трампа в должность начались ещё за несколько часов до официального начала инаугурации.

В течение дня пользователи отмечали, что в России проявляют слишком большой интерес для мероприятия в другой стране. Текстовые и видеотрансляции сделали многие СМИ, а церемонию активно обсуждали в соцсетях.

Впрочем, многие обсуждали церемонию вполне серьезно.

Не забыли в интернете пошутить над тем, что люди не могли добровольно прийти на официальное мероприятие. А заодно сравнили количество людей на инаугурации Барака Обамы в 2009 году и Дональда Трампа в 2017.

Часть твитов касалась и России: например, пользователи пытались понять, когда у страны тоже будет 45-ый президент.

А кто-то из пользователей догадался, зачем на российском телевидении россиянам подробно показывают инаугурацию 45-го президента Америки.
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