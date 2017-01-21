Инаугурация Трампа: ВИДЕО на русском и шутки в Twitter стали темой № 1 в Рунете (ФОТО, ВИДЕО)

Инаугурация Трампа стала главной новостью дня и темой, обсуждаемой во всех соцсетях.

Инаугурация Трампа стала темой № 1 в соцсетях

20 января республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, сменив на своем посту демократа Барака Обаму.

Официальное начало первого срока 45-го президента Америки стало главной новостью дня и темой, обсуждаемой во всех соцсетях. За инаугурацией Трампа пристально следили и в России: пользователи Twitter активно комментировали происходящее в Вашингтоне и следили по видео за прямой трансляцией церемонии, которая шла в эфире RT.

Инаугурация Трампа. ВИДЕО на ужшкммт русском

Шутки о вступлении Трампа в должность начались ещё за несколько часов до официального начала инаугурации.

Еще один день из жизни США: пожилой миллиардер под аплодисменты тысяч людей выгнал семью негров из дома, в котором они прожили 8 лет. Позор. — Заря Залго (@AndreyZalgo) 20 января 2017 г.

У кого-то вип-места на инаугурацию Трампа pic.twitter.com/HJ8qegbqWe — Новости. Как есть (@nourlnews) 20 января 2017 г.

Уже можно не шифроваться pic.twitter.com/Tatgvvwt0t — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 января 2017 г.

Пока на инаугурацию Трампа подтягиваются одни женщины, которым за 50. Кажется, Стас Михайлов всё-таки даст концерт сразу после церемонии. — Новости. Как есть (@nourlnews) 20 января 2017 г.

Трамп плохо начал :( Едет по велополосе pic.twitter.com/wDEYbQyRPP — Илья Варламов (@varlamov) 20 января 2017 г.

В течение дня пользователи отмечали, что в России проявляют слишком большой интерес для мероприятия в другой стране. Текстовые и видеотрансляции сделали многие СМИ, а церемонию активно обсуждали в соцсетях.

Инаугурацию Трампа смотрят гораздо больше россиян, чем поздравление Путина с Новым Годом — kama (@tabirakama75) 20 января 2017 г.

Я президент России. Если не верите, то включите федеральные телеканалы. — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 20 января 2017 г.

КОГО ЖЕ ВЫБРАТЬ pic.twitter.com/K6niNTmkP7 — La Russie parle (@Russia_calls) 20 января 2017 г.

на улицах пусто, видимо, вся Россия прильнула к экранам и с надеждой смотрит на своего нового президента — НИИ Юности (@just_like_danny) 20 января 2017 г.

Впрочем, многие обсуждали церемонию вполне серьезно.

Боюсь никто по-настоящему не готов к тому, что будет, но будет занимательно. https://t.co/sVMBfgXlxl — Ходорковский Михаил (@mich261213) 20 января 2017 г.

Представляете как у нас корежило бы некоторых, если бы на инаугурации Путина бОльшую часть времени Библию зачитывали? — Тот самый Терновский (@dternovskiy) 20 января 2017 г.

Не забыли в интернете пошутить над тем, что люди не могли добровольно прийти на официальное мероприятие. А заодно сравнили количество людей на инаугурации Барака Обамы в 2009 году и Дональда Трампа в 2017.

Согнали бюджетников со всех штатов pic.twitter.com/3jhYfuiKrw — Двач (@ru2ch) 20 января 2017 г.

действительно, правы либеральные СМИ, практически никто к Трампу не пришел pic.twitter.com/N6oQAudocv — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 20 января 2017 г.

Часть твитов касалась и России: например, пользователи пытались понять, когда у страны тоже будет 45-ый президент.

"Мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам".

Вы прочитали краткое содержание инаугурационной речи 45 президента США Дональда Трампа. — Голос Мордора (@spacelordrock) 20 января 2017 г.

Барак Обама оставил записку для Трампа в Белом доме.



С паролями от российских домофонов — #MDK (@mudakoff) 20 января 2017 г.

У нас 45-ый президент ещё лет через 500 будет. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 20 января 2017 г.

А кто-то из пользователей догадался, зачем на российском телевидении россиянам подробно показывают инаугурацию 45-го президента Америки.