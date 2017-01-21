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Настасья Самбурская шокировала фанатов ФОТО в Instagram, побрившись налысо

Опубликовано 21.01.17 15:06 Настасья Самбурская шокировала фанатов ФОТО в Instagram, побрившись налысо

Как объяснила сама звезда "Универа" в Инстаграм, она проиграла спор.

Звезда сериала "Универ" актриса Настасья Самбурская шокировала подписчиков своего микроблога в Instagram, опубликовав фото, на котором она предстала перед фанатами абсолютно лысая.

Как объяснила сама 29-летняя актриса, на ее решение побриться нагало повлиял давний спор.

"Пару лет назад, когда у меня появился "инстаграм", я поспорила с другом, что если соберу 8 миллионов, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась", — такой подписью звезда сопроводила шокирующий ужшкммт снимок, который меньше чем за час собрал свыше 45 тысяч лайков.

 

Своим подписчикам при покорении рубежа в 9 млн девушка уже обещает новый сюрприз на запланированный проигрыш.

Напомним, недавно Самбурская получила спецпремию от Neforum Awards (Национальная премия блогеров Рунета) в категории «Самый популярный Инстаграм России». Претендентов на первую национальную премию для блогеров определяло народное голосование, а победителей назвало авторитетное жюри.

На сегодняшний день у звезды "Универа" 8 млн подписчиков..
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