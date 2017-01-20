Курс доллара на сегодня, 20 января 2017: Трамп может убить доллар и поддержать нефть - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 20 января 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на 20 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 20 января 2017 составляет 59,35 руб., курс евро на сегодня равен 63,18 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 58,59 руб. при покупке и 61,71 руб. при продаже банком, курс евро на 20 января 2017 установлен на отметках 62,39 руб. и 65,89 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева напоминает, что пара ужшкммт рубль-доллар накануне отреагировала на слова российского вице-премьера Игоря Шувалова, подтвердившего возможность покупки валюты Банком России, и, по словам эксперта, это напоминает ситуацию мая 2015 года, когда регулятор внезапно обеспокоился исчерпанием резервного фонда и решил заняться его пополнением.

"Именно в тот момент рубль достиг локального максимума 48,71 против доллара, а на действиях ЦБ упал на 25% в течение нескольких месяцев. Во-вторых, ситуацию летом 2016 года, когда и Путин, и Медведев несколько раз подчеркнули, насколько они обеспокоены укреплением российской валюты", - сказала Афанасьева.

По ее словам, пока все происходящее является лишь подготовительным процессом, но в случае стабилизации нефть на текущем уровнем и дальнейшем росте рубля Банк России непременно выйдет на рынок, и тогда рубль вынужден будет упасть.

"На сегодня драйвером пары USD/RUB могут стать первые комментарии Трампа на посту президента США. Если он все же коснется позиция национальной валюты, пара может показать внушительные колебания из стороны в сторону. Мы рекомендовали бы воздержаться от торговли этой волатильной парой", - сказала она, отметив, что если новый президент США Дональд Трамп повторит свои опасения по поводу силы американской валюты, то это надавит на доллар и поддержит восстановление Brent в район 55,80 долларов за баррель.