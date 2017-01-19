Живодерки из Хабаровска, последние новости: следствие по делу хабаровских живодерок завершено

Хабаровские живодерки, последние новости: после ознакомления с материалами расследования дело будет направлено в прокуратуру, а затем - в суд.

Живодерки из Хабаровска, последние новости на сегодня: завершилось следствие по делу хабаровских живодерок

По информации СКР, фигуранты резонансного уголовного дела об издевательствах над животными в Хабаровском крае, две несовершеннолетние девушки и 18-летний молодой человек, приступили к ознакомлению с материалами расследования, после чего дело будет передано в суд.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), статьей 162 УК РФ ("Разбой"), статьей 148 УК РФ ("Нарушение ужшкммт права на свободу совести и вероисповеданий") и статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")", — цитирует Lenta.ru источник в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, следственные органы собрали достаточную доказательственную базу, и после ознакомления обвиняемых с материалами дело будет направлено в прокуратуру, а затем — в суд.

Как писал TopNews, в минувшем декабря сообщалось о том, что родители и бабушка хабаровских живодерок оштрафованы на 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей.