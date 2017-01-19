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Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

Опубликовано 19.01.17 10:41 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

Выходец из Узбекистана ранее прошел подготовку в лагере "Аль-Каиды".

Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, устроивший теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, рассказал о своих изначальных планах.

По его словам, ранее он прошел подготовку в лагере "Аль-Каиды" в Ираке, а затем воевал в Сирии в рядах боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Один из эмиров приказал Машарипову отправиться в Турцию и пожить там какое-то время, чтобы затем устроить атаку. Представитель Узбекистана прибыл в страну через Иран и поселился в провинции Конья. Там он ужшкммт провел несколько месяцев, а незадолго до Нового года получил новый приказ из Ракки о необходимости устроить теракт на площади Таксим, но уже на месте злоумышленник обнаружил, что план придется менять.

"В канун Нового года я отправился на Таксим, но обнаружил, что площадь тщательно охраняется. Осуществить атаку было просто невозможно. После этого я связался с эмиром и получил новые инструкции — найти любую другую цель в этом районе. Я взял такси и отправился на поиски. Ночной клуб вполне подходил, его охрана была не на высоте, и мы решили остановиться на этом варианте", -  сказал он во время допроса. Слова Машарипова приводит Lenta.ru.

Как писал TopNews, в ночь на 1 января Абдулгадир Машарипов расстрелял посетителей стамбульского ночного клуба Reina. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе одна гражданка России. По делу о теракте задержаны 40 человек, среди которых есть граждане нашей страны.
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