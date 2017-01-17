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"Это не мой дом, мне пофиг": в Питере девушка на Lexus не пропустила пожарных к горящему зданию (ФОТО)

Опубликовано 17.01.17 13:01 "Это не мой дом, мне пофиг": в Питере девушка на Lexus не пропустила пожарных к горящему зданию (ФОТО)

Инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы.

В Санкт-Петербурге жители Приморского района опубликовали в закрытой группе "ВКонтакте" фотографии инцидента, произошедшего в одном из дворов. В кадре запечатлен черный Lexus перегородивший проезд пожарной машине.

По словам очевидцев, за рулем дорогой иномарки находилась девушка. Она требовала от пожарных пропустить ее со словами: "Это не мой дом, мне пофиг".

В результате пожарные были вынуждены разворачивать шланги и идти к дому пешком. К счастью, очаг ужшкммт возгорания был небольшим, и пожар быстро удалось потушить. Через некоторое время снимки произошедшего были опубликованы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как писал TopNews, похожая история с трагической развязкой произошла в начале января в Петропавловске-Камчатском, где местный житель умер из-за того, что врачей на "скорой помощи" к нему не пустила автоледи, устроившая разборки на дороге.
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