В Сеть попало ВИДЕО, как иномарка не пустила "скорую" к умирающему пациенту

В интернете появилось видео инцидента в Петропавловске-Камчатском, где автоледи не пропустила скорую помощь к пациенту.

В интернете появилось видео инцидента в Петропавловске-Камчатском, где автоледи не пропустила скорую помощь к умирающему пациенту.

На ролике видно, что напротив машины скорой помощи стоит легковой автомобиль. За рулем находится девушка, на пассажирском месте – мужчина.

На заднем фоне слышен спецсигнал и голос водителя скорой: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай ужшкммт машину, тебе сказали".

Cидевший на пассажирском месте мужчина предложил скорой выехать из двора по другому пути. На этом опубликованная часть записи обрывается. Известно, что по вызову бригады на место прибыл наряд полиции, но за упущенное время пациент, к которому спешили врачи, скончался.

«Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи», — рассказали журналистам медики.

Как писал Topnews, на Камчатке следователи выясняют обстоятельства гибели 21-летнего местного жителя, который скончался до приезда бригады скорой помощи. По предварительным данным, 10 января молодому человеку стало плохо, когда он находился дома со своим братом.

Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть молодого человека. Со слов медицинского персонала, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду спецавтомобиля.