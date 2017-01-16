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Блогеров возмутил свадебный кортеж московского полицейского (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 16.01.17 11:34 Блогеров возмутил свадебный кортеж московского полицейского (ФОТО, ВИДЕО)

Вереница элитных иномарок проехала до московского ресторана "Яръ" с нарушениями правил дорожного движения.

Пользователей соцсетей крайне возмутило опубликованное в Сети видео, на котором запечатлен свадебный кортеж сотрудника столичного ГУВД на котором десяток роскошних автомобилей устроили гонки с нарушениями ПДД по Москве.

По сообщению Life, пользователи соцсетей посчитали настоящим вызовом рядовым россиянам вереницу автомобилей Bentley, Gelendеwagen, Cadillac Escalade, Mercedez, Infiniti и BMW на свадьбе 26-летнего оперуполномоченного УВД ТиНАО Карахана Балакеримова, пришедшего только два года назад в правоохранительные органы после Академии МВД им. В. Я. Кикотя.

На попавших в Сеть кадрах, к ужшкммт примеру, можно увидеть, как автомобиль BMW, находившийся во главе кортежа, прокатился задним ходом несколько километров по проспекту Вернадского. При этом жених находился на пассажирском месте белого Cadillac Escalade и подбадривал веселившихся на дороге гостей через открытое окно.

По сведениям издания, кортеж направился в ресторан "Яръ", где состоялся свадебный банкет.

Журналисты со ссылкой на соцсети утверждают, что свадьба правоохранителя состоялась в конце октября 2016 года.

 

При этом блогеры обратили внимание на "блатные" номера автомобилей в кортеже сотрудника московской полиции, которого взял на работу лично бывший глава УВД ТиНАО полковник Сергей Терновых, к слову, уволенный после побоища на Хованском кладбище.

Отметим, что Карахан занимается борьбой с оргпреступностью в 6-й ОРЧ, причем коллеги Балакеримова не смогли назвать ни одного дела, в разработке которого Карахан сыграл бы ключевую роль.

Пользователи соцсетей разразились потоком гневной критики после произошедшего.
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