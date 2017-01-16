Замглаву полиции Хабаровска арестовали по делу о взятке в 3 млн

В Хабаровске на два месяца арестовали замначальника городской полиции за взятку.

Заместитель начальника городской полиции Хабаровска подозревается в получении взятки в размере 3 млн руб., вследствие чего он был арестован, пишет "Газета.ру" со ссылкой на управление СКР.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела (мошенничество), которое расследуется сотрудниками полиции. Он предложил за денежное вознаграждение в размере 3 млн руб. не передавать в органы следствия полиции новые ужшкммт оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины.

Родственники сообщили об этом в УФСБ России по Хабаровскому краю, все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб. В ведомстве отметили, что активную роль в расследовании принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю, а также сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело возбуждено и в отношении посредников (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.