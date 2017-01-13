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СМИ узнали о планах ЕС построить лагеря для беженцев в Белоруссии

Опубликовано 13.01.17 16:12 СМИ узнали о планах ЕС построить лагеря для беженцев в Белоруссии

В СМИ попала информация о лагерях "закрытого типа" для беженцев из Сирии, Украины и Чечни.

Евросоюз финансирует строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. Согласно документу Еврокомиссии, предназначенному для внутреннего пользования, в ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро, сообщает корреспондент Tageszeitung Кристиан Якоб, ознакомившись с документом. Выдержки из материала приводит ИноПресса.

"Центры размещения мигрантов" (Migrants Accomodation Center) будут открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы ужшкммт из Белоруссии или не покинут ее добровольно".

Центры, рассчитанные на 30-50 мест, будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС", то есть в них будут созданы изолированные секции для женщин, девушек и семейных, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь", говорится в статье.

Прежде всего, в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Как замечает автор статьи, в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

Предпосылкой для данного проекта стали завершающиеся переговоры ЕС и Белоруссии по поводу трех миграционных соглашений. Первое предусматривает упрощение условий въезда для граждан Белоруссии в страны Шенгена, во втором речь идет о так называемом "мобильном партнерстве" - упрощении выдачи рабочих и студенческих виз. Третье соглашение должно стать ответной услугой - Белоруссия обязуется забирать беженцев, которые попадают в ЕС через ее территорию.
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