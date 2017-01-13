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Прогноз курса доллара на сегодня, 13 января 2017: эксперты рассказали, какие валюты помогут укрепить рубль

Опубликовано 13.01.17 08:17 Прогноз курса доллара на сегодня, 13 января 2017: эксперты рассказали, какие валюты помогут укрепить рубль

Курс валют на сегодня, 13 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 13 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 января 2017 составляет 59,49 руб., курс евро на сегодня - 63,27 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 13 января 2017 равен 61,78 руб. и 65,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: прогноз эксперта

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец уверен, что курс рубля ужшкммт сегодня, 13 января 2017 года, может немного ослабеть в рамках компенсации уже полученной прибыли на фоне укрепления в течение недели.

Также эксперт рассказал о перспективах других валют на ближайшее десятилетие. Хейфец напомнил, что недавно кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что евро не продержится и десяти лет в случае, если Париж и Берлин не смогут изменить ситуацию в еврозоне.

"Конечно, как мы знаем, больше всего настроены поддерживать устойчивость единой валюты Германия и Франция. Однако алармического развития событий вряд ли стоит ожидать. Хотя, напомним, были показания к тому, что евро сравняется с долларом или будет меньше него в обозримой перспективе, и это может представлять определенную опасность",  - цитирует профессора "Российская Газета".

Говоря о курсе рубля на ближайшие 10 лет, эксперт прогнозирует развитие экономики нашей страны более низкими темпами, чем это происходит в целом в мире.

"Соответственно, доля России в мировой экономике будет снижаться. И в результате говорить о возрастании роли рубля в мире будет неправильно", - уверен он.

Зато юань, по его словам, напротив, может усилить свои позиции, если КНР сможет избежать серьезных экономических и финансовых потрясений.

"И в этом плане очень интересна идея создания Банка взаимных расчетов БРИКС, где взаиморасчеты осуществлялись бы в валютах стран объединения. И на этом фоне рубль мог быть включен в международные расчеты, что увеличило бы его позиции на международном валютном рынке", - добавил специалист.
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