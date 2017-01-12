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В Нижнем Новгороде таксисты отомстили коллекторам водкой

Опубликовано 12.01.17 12:56 В Нижнем Новгороде таксисты отомстили коллекторам водкой

Таксисты из Нижнего Новгорода «наказали» коллекторов, которые пришли за долгом к их другу.

В Нижнем Новгороде таксисты наказали коллекторов, которые несколько раз приходили к их коллеге. Об этом сообщает портал Giport.ru.

Информация об этом инциденте появилась в воскресенье, 8 января. По сообщению издания, в августе 2016 года нижегородский таксист взял заем 15 тысяч рублей у одной из микрофинансовых организаций. Мужчина не смог выплатить долг вовремя, в результате чего размер необходимой выплаты увеличился до 42 тысяч.

После нескольких ужшкммт звонков с напоминанием о необходимости возврата долга таксист перестал отвечать. В итоге коллекторам пришлось ездить к нему домой и постоянно караулить под дверью. В один из дней им открыли, однако вместо должника их встретили его друзья-таксисты, которые решили проучить сотрудников финансовой организации.

Они усадили незваных гостей за стол и силой заставили выпить бутылку водки. Жаловаться на должника коллекторы не стали. Однако охарактеризовали инцидент как «серьезный удар по организму». В итоге задолженность таксист погасил.
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