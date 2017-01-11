Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

Сама Примадонна также ответила критикам "новогодних огоньков".

Опубликованная недавно в Сети петиция, обращенная к главе "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой "улучшить новогоднее шоу в 2018 году" спровоцировала появление другого обращения - в защиту певицы Аллы Пугачевой

"В связи с активным обсуждением новогодних программ Первого канала в средствах массовой информации и критикой высказанной в частности в адрес участия в праздничном эфире Аллы Борисовны Пугачевой, мы ниже подписавшиеся просим Вас не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны", — сказано ужшкммт в новом воззвании.

Авторы петиции указывают на существование большой группы телезрителей, которая "всегда рада появлению Аллы Борисовны в программах Вашего канала, в том числе и новогодних", так как "Пугачева — ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны".

"На фоне этого требования в духе "убрать из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной. Критику в адрес Аллы Борисовны считаем необоснованной и надеемся и дальше регулярно видеть любимую певицу на Первом канале, в том числе и в новогоднюю ночь", - пишут инициаторы обращения.

Также в соцсетях появился хэштег в поддержку петиции - #мызапугачеву, хотя в Instagram его поддержали пока только фан-клубы Примадонны.

Сама Пугачева с иронией отнеслась к происходящему.

"Ну, что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом-настоящее счастье", - написала она в "Инстаграм".