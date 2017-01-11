 
TOP 10

1 BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

2 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

3 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

4 СК РФ арестовал У Улюкаева 15 объектов недвижимости на 564 млн рублей

5 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

6 Невероятный цинизм: пост "Открытой России" о самоубийствах россиян вызвал бурю в Сети (ФОТО)

7 Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

8 В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка (ФОТО)

9 Ученые разглядели на поверхности Луны 130-метровый позвоночник (ФОТО, ВИДЕО)

10 Обама в прощальной речи назвал главные угрозы США

Новости наших партнеров

Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

Опубликовано 11.01.17 10:28 Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

Сама Примадонна также ответила критикам "новогодних огоньков".

Опубликованная недавно в Сети петиция, обращенная к главе "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой "улучшить новогоднее шоу в 2018 году" спровоцировала появление другого обращения -  в защиту певицы Аллы Пугачевой

"В связи с активным обсуждением новогодних программ Первого канала в средствах массовой информации и критикой высказанной в частности в адрес участия в праздничном эфире Аллы Борисовны Пугачевой, мы ниже подписавшиеся просим Вас не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны", — сказано ужшкммт в новом воззвании.

Авторы петиции указывают на существование большой группы телезрителей, которая "всегда рада появлению Аллы Борисовны в программах Вашего канала, в том числе и новогодних", так как "Пугачева — ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны".

"На фоне этого требования в духе "убрать из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной. Критику в адрес Аллы Борисовны считаем необоснованной и надеемся и дальше регулярно видеть любимую певицу на Первом канале, в том числе и в новогоднюю ночь", - пишут инициаторы обращения.

Также в соцсетях появился хэштег в поддержку петиции - #мызапугачеву, хотя в Instagram его поддержали пока только фан-клубы Примадонны. 

Сама Пугачева с иронией отнеслась к происходящему.

"Ну, что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом-настоящее счастье", - написала она в "Инстаграм".
Другие материалы по этой теме

Россияне потребовали убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира

Продюсер Максим Фадеев назвал новогодние шоу погружением в ад (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга