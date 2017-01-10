Россияне потребовали убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира

Соответствующее обращение в адрес Константина Эрнста подписали почти 100 тысяч человек. В правительстве уже ответили на критику новогоднего телешоу.

Почти 100 тысяч россиян подписались под обращением в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста с просьбой улучшить новогоднее телевизионное шоу в 2018 году.

Сбор подписей объявили после праздничного эфира телеканала, где транслировались проекты с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным в главных ролях. Показ вызвал поток гневной критики как со стороны известных деятелей культуры, так и со стороны простых россиян. Константину Эрнсту ужшкммт предложили провести ряд опросов с целью выяснить, что же хотят видеть жители страны в новогоднем эфире.

Автором петиции стал житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян. По его словам, "Первому каналу" следует срочно провести работу над ошибками.

"Все уже потихоньку свыклись с вашим "Давай поженимся", но когда вы запустили эту передачу в декабре вместо хоккейного матча "Кубка Первого канала" с участием сборной России и мотивировали это низкими рейтингами хоккейных баталий, мне кажется, что это было вашей стратегической ошибкой! А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, — это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" — отмечает автор обращения, подчеркивая, что в России нужно менять новогоднее телевидение.

В ответ замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в России лучшее в мире телевидение, а если кому-то не нравятся новогодние эфиры, их можно не смотреть. По словам чиновника, ведомство не имеет претензий к качеству шоу, транслировавшихся на российских каналах в новогоднюю ночь.

"Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть", - цитирует Волина RT.

Как писал TopNews, ранее новогодний эфир 2016-2017 раскритиковал известный продюсер Максим Фадеев. Он сравнил происходящее с погружением в ад, добавив, что не смог досмотреть шоу ни на одном из федеральных телеканалов.