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На Филиппинах пираты расстреляли восемь захваченных в заложники рыбаков

Опубликовано 10.01.17 15:12 На Филиппинах пираты расстреляли восемь захваченных в заложники рыбаков

На Филиппинах пираты убили восьмерых рыбаков, не сумевших прочесть мусульманскую молитву.

Восемь филиппинских рыбаков погибли 9 января в результате нападения на их судно группы предполагаемых пиратов на юге страны, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Associated Press.

Как отметил лейтенант-коммандер береговой охраны островного государства Элвин Дагалеа, еще семерым рыбакам удалось пережить нападение, произошедшее поблизости от города Замбоанга. Они покинули судно, когда неизвестные открыли по нему огонь. В результате нападения судно затонуло.

По ужшкммт данным газеты Mindanao Examiner, нападение произошло поздно вечером в понедельник, 9 января, близ острова Сиромон. Властям стало известно об инциденте во вторник утром, 10 января, когда двое бежавших вернулись в свою деревню Сангали. По их словам, нападавшие спросили у рыбаков, мусульмане ли они, и расстреляли после того, как те не смогли прочесть молитву, уточняет NEWSru.com.

После этого береговая охрана направила в район происшествия два катера, которые обнаружили промысловое судно с восемью трупами на борту, причем руки рыбаков были связаны нейлоновой веревкой.

Нападавших пиратов было не менее пяти. По данным местной администрации, они отбирали у рыбаков деньги в этом районе. В качестве другой версии называлась вражда между рыбаками.

Нападение пиратов последовало после того, как филиппинским военным было приказано за полгода уничтожить исламистов, которые угрожали безопасности грузовых судов на юге, отмечает агентство. Данные меры были приняты на фоне распространяющегося влияния террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории Российской Федерации), пишет РБК.

По словам Балило, филиппинское рыболовное судно, на борту которого были 15 человек, находилось около филиппинского полуострова Замбоанга, когда группа из пяти вооруженных людей атаковала их.

Исламистская группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозревается в причастности к ряду захватов на юге Филиппин. Так, неделей ранее береговая охрана и ВМФ страны сорвали план предполагаемых боевиков группировки захватить грузовое судно в провинции Басилан.
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