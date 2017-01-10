Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи, озвученная СМИ, является "абсолютным бредом" - Минобороны

Последние новости о разбившемся самолете Ту-154 в Сочи: также появившуюся в прессе версию об авиакатастрофе подвергли сомнению и эксперты в области авиации.

Причина крушения самолета в Сочи, последние новости: Минобороны и эксперты раскритиковали опубликованную в СМИ информацию о причинах паденния Ту-154

В Министерстве обороны России прокомментировали появившиеся ранее 10 января 2017 года в СМИ сообщения о причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, действия журналистов - "недопустимы и аморальны".

"Все опубликованные Lifenews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем ужшкммт недопустимым и аморальным пытаться, как Lifenews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы", до завершения расследования", - сказал он.

В свою очередь, глава отдела госцентра "Безопасность полетов на воздушном транспорте" Андрей Шанявский назвал все все версии, появляющиеся на текущем этапе расследования, "полным бредом".

"Представьте себе самолет Ту-154, который нужно собрать из фрагментов, причем собрать, ни разу не наврав, иначе это все испортит. Сразу все становится понятно, и никакие журналистские версии вас уже не смогут заинтересовать", - пояснил специалист.

В свою очередь, экс-главнокомандующий ВВС России, председатель Общественного совета при Росавиации генерал армии Петр Дейнекин подтвердил, что установить причину крушения Ту-154 может только государственная комиссия.

"Надо дождаться официальных выводов государственной комиссии, а не выдумывать, как это правильно назвать, свои собственные версии", — отметил он.

Командир лайнера А-320 с налетом более 7 тысяч часов, переобучавшийся на ТУ-154, Максим Чистов заявил, что перепутать рычаг управления шасси с рычагом закрылков довольно сложно.

"Тем более, ребята в кабине находились опытные и все действия у них должны быть доведены до автоматизма. Изменить расположение рычага можно за секунду. Другой вопрос – какова набранная лайнером высота? Если она небольшая, то вывести воздушное судно из запредельного угла атаки практически нереально. Необходимо выяснить, соблюдалась ли технология работы экипажа Ту-154 при том роковом взлете. Ведь в инструкции строго прописано, кто конкретно отвечает за закрылки, а кто – за шасси", - цитирует эксперта "Комсомольская правда".

Как напоминает TopNews, в опубликованном ранее материале Life утверждалось, что причинами крушения Ту-154 над Черным морем стали ошибка второго пилота и перегрузка самолета.

Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).