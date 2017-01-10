YouTube ВИДЕО: в Уфе очистка двора от снега закончилась массовой дракой

На Ютуб запечатлен видео потасовки, произошедшей между очищавшими парковку от снега жителями Уфы и двумя желающими припарковаться.

В Сети опубликовали ВИДЕО, на котором запечатлена драка на парковке между очищавшими ее людьми и двумя желающими поставить свои машины.

Как сообщает "360 Подмосковье", потасовка произошла 8 января 2017 года. Автолюбители совместно с представителями управляющей компании решили очистить двор от снега с помощью трактора, при этом они планировали постепенно освободить парковку от машин, но планы нарушила заехавшая во ужшкммт двор "Лада". Когда один из местных жителей попытался преградить автомобилю, из транспортного средства вышли пассажиры, и произошел конфликт.

На подмогу товарищу подоспели местные жители и на какое-то время они одержали верх над заехавшими во двор гостями. Однако после этого один из пассажиров достал из "Лады" бейсбольную биту и разогнал большую часть противников.

В результате одному из местных жителей потребовалась медицинская помощь: он получил травму головы из-за удара битой. Сейчас поисками нападавших занимается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

YouTube ВИДЕО массовой драки на парковке в Уфе попало в Сеть