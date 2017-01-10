В Госдепе США объяснили, почему нет доказательств кибератак из России

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России.

Отсутствие серьезных доказательств в незасекреченной версии доклада американских спецслужб о предполагаемой деятельности российских хакеров во время избирательной кампании в США неудивительно, так как спецслужбы приняли меры по защите своих источников, заявил официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби, пишет "Интерфакс".

"Вы не должны удивляться тому, что в незасекреченной версии высокосекретного доклада защищены источники и методы (получения информации - прим.)", - сказал он ужшкммт в понедельник на брифинге. Дипломат подчеркнул, что раскрытие такой чувствительной информации "было бы безответственным".

Как напомнил Кирби, разведка поделилась на прошлой неделе своими выводами публично, а также провела брифинги с действующим президентом Бараком Обамой и избранным главой государства Дональдом Трампом. По мнению дипломата, это "должно пользоваться доверием у людей".

"Они (спецслужбы) отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать", — сказал Кирби, которого цитирует РИА Новости.

Представителю госдепартамента напомнили, что США начали войну в Ираке, основываясь на ложных заключениях разведки о наличии оружия массового поражения в этой стране. Кирби назвал сравнение "некорректным". "Никто не считает, что в 2000-2001 годах не было ошибок, но это было 15 лет назад, с тех пор многое изменилось… мы пошли дальше, многому научились на этих ошибках", — заявил Кирби.

Американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2016 года. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT, говорится на сайте телеканала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве уже «серьёзно устали» от обвинений в хакерских атаках. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала доклад.