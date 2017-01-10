ВВС США пожаловались на "опасные сближения"с российскими самолетами в небе над Сирией

По словам американских военных летчиков, в насыщенном самолетами небе над Сирией российские пилоты летают «без правил».

Самолеты российских ВКС периодически выходят на опасное сближение с американскими самолетами в в районе боевых операций в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal и военных летчиков США.

Сейчас в зоне боевых действий в Сирии между Россией и США действует соглашение об использовании воздушного пространства. Однако, по словам американских летчиков, россияне "не знают о них, не могут или не хотят твердо им следовать".

Генерал Чарльз Коркоран сказал, что ужшкммт изредка российские пилоты отвечают по голосовой связи. При этом самолеты ВКС не подают опознавательные сигналы, нарушая международные протоколы. Кроме того, регулярно случаются опасные сближения самолетов двух стран, из-за которых американцы предпочитают уступить дорогу, чтобы избежать столкновения (речь идет об истребителях Су-35).

По данным издания, командование Вооруженных сил США, учитывая обострение на данном этапе напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, опасается пагубных последствий любого подобного инцидента в небе над Сирией. "Статистически боевые самолеты чаще разбиваются из-за механических неисправностей, чем в результате огня, открытого по ним. Однако в туманных обстоятельствах войны люди будут больше склоняться к выводу о том, что самолет был сбит умышленно", - цитирует газета и вслед за нею ТАСС полковника ВВС США Дэниела Мэннинга.

Как утверждает WSJ, министерство обороны США стало со своей стороны предпринимать усилия с целью укрепить координацию действий с российским военными в небе над Сирией. "Одним из побудительных импульсов к этому стала убежденность Пентагона в том, что избранный президент Дональд Трамп может захотеть укрепить взаимодействие с Москвой в данном регионе", - пишет издание. По его информации, Мэннинг обычно проводил в неделю три запланированных телефонных разговора со своим коллегой из ВКС РФ, а сейчас связывается с ним по несколько раз в день.

В Минобороны РФ не ответили на запрос The Wall Street Journal. Также нет подтверждения этой информации из других источников.