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10 СМИ узнали о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

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СМИ узнали о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

Опубликовано 09.01.17 11:58 СМИ узнали о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

Такие планы появились после того, как стороны не смогли до конца 2016 года решить вопрос о белорусском долге за газ.

Министерство энергетики России намерено сократить на 12% в экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как выяснила газета, Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора. Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн ужшкммт т нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ.

Россия решила изменить график поставок нефти в Белоруссию в первом квартале, российское Минэнерго передало новый график белорусской стороне 28 декабря. Белорусская сторона выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. Если такой уровень поставок сохранится и дальше, вместо предполагавшихся 18 млн т по итогам года Белоруссия может получить только 16 млн т.

Москва и Минск так и не смогли до конца 2016 года договориться по вопросам погашения долга Белоруссии за российский газ. Задолженность накапливается с января прошлого года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн. В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн т в квартал сначала до 3,5 млн т, а в октябре-декабре до 3 млн т.

В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Белоруссии установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.
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