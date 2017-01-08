Теракт в Иерусалиме сегодня 08.01.2017: грузовик въехал в толпу людей - 4 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Израиле 8 января 2017: в Иерусалиме грузовик протаранил толпу людей, 4 погибших
В Иерусалиме 8 января произошел теракт, подобный тому, который совершил в декабре прошлого года в Берлине во время проведения рождественской ярмарки террорист Анис Амри, протаранивший на грузовике толпу.
Как сообщает агентство Reuters, управлявший грузовиком неизвестный направил машину прямо в толпу пешеходов. В результате наезда, как минимум, четтыре человека погибли, еще пятнадцать пострадали.
Жертв могло быть и больше, однако ужшкммт полиция Иерусалима открыла по водителю огонь, в результате чего тот был убит.
Местные правоохранительные органы назвали произошедшее террористическим актом. Свидетели происшествия говорят, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар. Машина остановилась лишь после того, как по ней открыли огонь. О его мотивах правоохранителям пока ничего неизвестно.
В настоящий момент начато расследование случившегося.
Полиция в настоящее время оцепила место происшествия и устанавливает все подробности происшествия.
Как отмечает Newsru.com, с начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.