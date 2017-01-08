 
TOP 10

1 Перестрелка убийцы с полицией в Москве и его гибель попала на ВИДЕО

2 Путин и рыбаки: блогеры нашли одних и тех же "простых людей" на разных ФОТО с президентом

3 В Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей, 4 погибших. ВИДЕО с места теракта появились в Сети

4 СМИ: полиция назвала имя стамбульского террориста

5 СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына

6 На Марсе уфологи нашли обломки НЛО и останки инопланетян (ФОТО)

7 На КМ по биатлону масс-старте в Оберхофе "золото" у немца Шемппа (ВИДЕО)

8 Шоу «Угадай мелодию» в Литве закрыли за нацистское приветствие (ВИДЕО)

9 «Вырвать пару клыков и укоротить язык»: соратника Кадырова подозревают в угрозах журналисту (ФОТО)

10 В день рождения Дэвида Боуи опубликовали его новое ВИДЕО

Новости наших партнеров

Теракт в Иерусалиме сегодня 08.01.2017: грузовик въехал в толпу людей - 4 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 15:34 Теракт в Иерусалиме сегодня 08.01.2017: грузовик въехал в толпу людей - 4 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

8 января 2017 в израильском Иерусалиме водитель грузовика протаранил толпу людей, пока в него не начали стрелять. В результате теракта погибли 4 человека, около 15 пострадали. Подробнее: http://www.newsru.com/

Теракт в Израиле 8 января 2017: в Иерусалиме грузовик протаранил толпу людей, 4 погибших

В Иерусалиме 8 января произошел теракт, подобный тому, который совершил в декабре прошлого года в Берлине во время проведения рождественской ярмарки террорист Анис Амри, протаранивший на грузовике толпу.

Как сообщает агентство Reuters, управлявший грузовиком неизвестный направил машину прямо в толпу пешеходов. В результате наезда, как минимум, четтыре человека погибли, еще пятнадцать пострадали.

Жертв могло быть и больше, однако ужшкммт полиция Иерусалима открыла по водителю огонь, в результате чего тот был убит. 

Местные правоохранительные органы назвали произошедшее террористическим актом. Свидетели происшествия говорят, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар. Машина остановилась лишь после того, как по ней открыли огонь. О его мотивах правоохранителям пока ничего неизвестно.

В настоящий момент начато расследование случившегося.

Полиция в настоящее время оцепила место происшествия и устанавливает все подробности происшествия.

Как отмечает Newsru.com, с начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.
Другие материалы по этой теме

Стала известна личность водителя грузовика, въехавшего в толпу в Берлине (ФОТО)

В Берлине грузовик врезался в толпу людей, есть жертвы. ФОТО и ВИДЕО с места ЧП появились в Сети

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга