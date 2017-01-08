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На Марсе уфологи нашли обломки НЛО и останки инопланетян (ФОТО)

Опубликовано 08.01.17 11:47 На Марсе уфологи нашли обломки НЛО и останки инопланетян (ФОТО)

Уфологи нашли доказательства существования гуманоидов на снимках Curiosity.

На опубликованных NASA новых снимках, сделанных марсоходом Curiosity, энтузиасты нашли доказательства существования инопланетян.

Так, уфологи после многократного увеличения фотографий нашли на поверхности Красной планеты обломки летающей тарелки и останки двух тел. Так, специалисты по внеземным цивилизациям разглядели на снимках две грудные клетки, а также очертания ребер и даже две полуистлевшие головы продолговатой формы.

Другие подробности, а ужшкммт также комментарии официальных специалистов пока не приводятся.

Марсоход Curiosity был запущен 26 ноября 2011 года. Он опустился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года. С его помощью ученые хотят получить подробные сведения о климате и геологии далекой планеты и провести подготовку к высадке человека на Марсе.
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