В Москве подозреваемый в убийстве мужчины покончил с собой при задержании (ВИДЕО)
Опубликовано 08.01.17 11:24
Трагедия разыгралась на юго-востоке Москвы.
Неизвестный мужчина в камуфляжной форме застрелил человека из охотничьего ружья на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.
Сообщение о преступлении на улице Васильцовский Стан поступило на пульт дежурного в воскресенье, 8 января, в 06:30. Неизвестный злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся с места.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании ужшкммт он несколько раз выстрелил в полицейских", — приводит РИА Новости слова дежурного офицера.
После этого нападавший покончил с собой.
По данным источника в МВД, пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет, но "Рен-ТВ" сообщает, что один из сотрудников МВД получил ранение - стрелявший попал ему в бронежелет.
Телеканал "Лайф" называл имя стрелка: это Сергей Остапенко.
Кроме того, преступник попал в объектив видеокамеры за минуты до трагедии.
На опубликованных видеокадрах убийца стоит неподалеку от своего дома, расположенного на улице Васильцовский Стан. Известно, что злоумышленник серьезно увлекался огнестрельным оружием и принимал активное участие в страйкбольных соревнованиях.