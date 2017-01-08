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В Москве подозреваемый в убийстве мужчины покончил с собой при задержании (ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 11:24 В Москве подозреваемый в убийстве мужчины покончил с собой при задержании (ВИДЕО)

Трагедия разыгралась на юго-востоке Москвы.

Неизвестный мужчина в камуфляжной форме застрелил человека из охотничьего ружья на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Сообщение о преступлении на улице Васильцовский Стан поступило на пульт дежурного в воскресенье, 8 января, в 06:30. Неизвестный злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся с места.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании ужшкммт он несколько раз выстрелил в полицейских", — приводит РИА Новости слова дежурного офицера.

После этого нападавший покончил с собой.

По данным источника в МВД, пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет, но "Рен-ТВ" сообщает, что один из сотрудников МВД получил ранение - стрелявший попал ему в бронежелет.

Телеканал "Лайф" называл имя стрелка: это Сергей Остапенко. 

Кроме того, преступник попал в объектив видеокамеры за минуты до трагедии.

На опубликованных видеокадрах убийца стоит неподалеку от своего дома, расположенного на улице Васильцовский Стан. Известно, что злоумышленник серьезно увлекался огнестрельным оружием и принимал активное участие в страйкбольных соревнованиях.
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