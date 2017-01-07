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Пожар в Москве: на северо-востоке столицы сгорела гостиница-ресторан, есть жертвы (ВИДЕО)

Опубликовано 07.01.17 11:59 Пожар в Москве: на северо-востоке столицы сгорела гостиница-ресторан, есть жертвы (ВИДЕО)

Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. Пожарным понадобилось более двух с половиной часов, чтобы его ликвидировать.

На северо-востоке Москвы сгорела гостиница-ресторан, жертвой пожара стал один чеговек, еще девять пострадали. Четверо из них госпитализированы, пятерым помощь оказана на месте.

Информацию о возгорании на Ярославском шоссе поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве в 6:10. Пожар произошел в административном двухэтажном здании, в котором находилась гостиница-ресторан.

Пожар Москве 07.01.2016. ВИДЕО

Огонь охватил площадь в 700 квадратных ужшкммт метров. Пожарным понадобилось более двух с половиной часов, чтобы его ликвидировать. Около 8 утра спасатели сообщили о локализации возгорания, через сорок минут - о ликвидации.

На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Они разбирают обрушившиеся конструкции и проливают их водой. Причины возгорания уточняются.
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