Пожар в Москве: на северо-востоке столицы сгорела гостиница-ресторан, есть жертвы (ВИДЕО)
Опубликовано 07.01.17 11:59
Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. Пожарным понадобилось более двух с половиной часов, чтобы его ликвидировать.
На северо-востоке Москвы сгорела гостиница-ресторан, жертвой пожара стал один чеговек, еще девять пострадали. Четверо из них госпитализированы, пятерым помощь оказана на месте.
Информацию о возгорании на Ярославском шоссе поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве в 6:10. Пожар произошел в административном двухэтажном здании, в котором находилась гостиница-ресторан.
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Огонь охватил площадь в 700 квадратных ужшкммт метров. Пожарным понадобилось более двух с половиной часов, чтобы его ликвидировать. Около 8 утра спасатели сообщили о локализации возгорания, через сорок минут - о ликвидации.
На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Они разбирают обрушившиеся конструкции и проливают их водой. Причины возгорания уточняются.