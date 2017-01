Взрыв возле суда в турецком Измире попал на ВИДЕО

В Турции в третьем по величине городе - Измире - недалеко от здания местного суда прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, неизвестные заминировали автомобиль и привели в действие взрывное устройство. В результате пострадали по меньшей мере десять человек.

Как пишет Reuters, турецкие правоохранители застрелили двух подозреваемых террористов. Пока неизвестно, произошли ли это до того, как был взорван заминированный у здания ужшкммт суда автомобиль, или уже после. Согласно другой информации, еще одному террористу удалось скрыться

В свою очередь, местные СМИ сообщают о семи пострадавших в результате взрыва, включая двух полицейских. По другим данным, количество пострадавших в результате теракта уже достигло по меньшей мере 11 человек.

По неподтвержденным данным, жертвами взрыва стали два человека - один турецкий полицейский и сотрудник суда. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

По словам вице-премьера Турции Вейси Кайнака, найденное на месте взрыва в Измире оружие свидетельствует о том, что злоумышленники готовили более масштабную атаку.

"Основываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление", - сказал он.

