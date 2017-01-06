Курс доллара на сегодня, 6 января 2017: рост рубля к доллару и евро будет недолгим - эксперты

Курс валют на сегодня, 6 января 2017: курс рубля на торгах 6 января 2017 растет к доллару и евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 января 2016 составляет 60,65 руб., курс евро на выходные и праздники установлен на уровне 63,81 руб.

Курс доллара и евро на 6 января 2017 на торгах

Утром 6 января 2017 года на открытии торгов рубль растет к основным мировым валютам. Так, курс доллара на 10:04 мск опустился на 17 копеек — до 59,28 руб., курс евро упал на 20 копеек - до 62,74 руб.

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Аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский ужшкммт констатирует, что рубль укрепляется под влиянием сразу нескольких факторов, одним из которых являются цены на нефть, расположившиеся вблизи 18-месячных максимумов и способных еще подрасти.

"Во-вторых, доллар в настоящий момент ослабевает вдоль всего мирового валютного рынка. Есть некоторая неопределенность в ожидании инаугурации Дональда Трампа. Кроме того. ФРС сигналит участникам валютного рынка, что значительное укрепление доллара может спровоцировать замедление экономического роста и более медленное повышение ставки", - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что текущее укрепление рубля вряд ли продержится долго: ранее представители ЦБ РФ уже говорили о том, что отметка в 59 рублей за доллар является болевым порогом для российской экономики.

"Укрепление национальной валюты ниже этой отметки может спровоцировать интервенции со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения золотовалютных резервов. Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, мы пока закрепимся в диапазоне 59-61 рубль за доллар", - отметил специалист.