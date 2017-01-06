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СМИ: спецслужбы США нашли посредников между Москвой и WikiLeaks

Опубликовано 06.01.17 09:59 СМИ: спецслужбы США нашли посредников между Москвой и WikiLeaks

Никаких конкретных имен при этом не приводится.

Американские спецслужбы установили посредников из России, которые якобы передали Wikileaks украденные письма Национального комитета Демократической партии США. Такую информацию приводит CNN со ссылкой на осведомленный источники. При этом журналисты утверждают, что об этом говорится в докладе, переданном президенту США Бараку Обаме в четверг, 5 января.

Телеканал не приводит никаких конкретных имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб.

Как напоминает РИА Новости, ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что Барак Обама ужшкммт получил доклад спецслужб объемом более 50 страниц о "вмешательстве" Москвы в президентские выборы США. Как ожидается, несекретная версия документа будет обнародована в начале следующей недели.

5 января 2017 года сообщалось, что в американском разведывательном сообществе возложили ответственность за хакерские атаки на сервер Демократической партии США во время предвыборной гонки на высшее руководство России.

3 января основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж говорил о том, что сайт не сотрудничает с Россией или какой-то другой страной, и администрация Обамы просто желает лишить таким образом легитимности избранного главу государства Дональда Трампа.
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