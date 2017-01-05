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Охранник едва не застрелил королеву Елизавету II

Опубликовано 05.01.17 13:57 Охранник едва не застрелил королеву Елизавету II

Королеву Великобритании Елизавету II чуть не застрелил её собственный охранник.

Королеву Великобритании Елизавету II чуть не застрелил её собственный охранник, когда она вышла ночью прогуляться по Букингемскому дворцу, так как не могла заснуть, пишет газета Independent.

Увидев человеческую фигуру в саду около 03:00, охранявший внутренню территорию дворца гвардеец крикнул: "Стой, кто идет?!" Когда выяснилось, что это была королева, вышедшая погулять во время бессонницы, охранник воскликнул: "Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было не застрелил Вас".

Несмотря на ужшкммт крепкое выражение, допущенное в присутствии королевы, гвардеец отделался выговором от королевы, которая сказала, что она "хотела бы иметь возможность гулять, не опасаясь за собственную жизнь". При этом Елизавета пообещала, что в следующий раз будет предупреждать охрану о ночных прогулках.

Предположительно, эта история случилась несколько лет назад, поскольку в настоящее время Елизавета II нездорова и вряд ли выходит ночью погулять по парку.
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