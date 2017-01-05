Королеву Великобритании Елизавету II чуть не застрелил её собственный охранник, когда она вышла ночью прогуляться по Букингемскому дворцу, так как не могла заснуть, пишет газета Independent.
Увидев человеческую фигуру в саду около 03:00, охранявший внутренню территорию дворца гвардеец крикнул: "Стой, кто идет?!" Когда выяснилось, что это была королева, вышедшая погулять во время бессонницы, охранник воскликнул: "Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было не застрелил Вас".
Несмотря на ужшкммт крепкое выражение, допущенное в присутствии королевы, гвардеец отделался выговором от королевы, которая сказала, что она "хотела бы иметь возможность гулять, не опасаясь за собственную жизнь". При этом Елизавета пообещала, что в следующий раз будет предупреждать охрану о ночных прогулках.
Предположительно, эта история случилась несколько лет назад, поскольку в настоящее время Елизавета II нездорова и вряд ли выходит ночью погулять по парку.