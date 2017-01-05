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"Держат людей за скот": пассажиры A321 рассказали об аварии самолета в Калининграде (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 05.01.17 12:31 "Держат людей за скот": пассажиры A321 рассказали об аварии самолета в Калининграде (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 3 января 2017 года самолёт "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Храброво".

Настяощая трагедия едва не разыгралась поздно вечером 3 января  в аэропорту "Храброво" в Калининграде, где самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате подломилась передняя стойка шасси, а людей пришлось экстренно эвакуировать по надувным спасательным трапам. 

Все случилось 3 января около 23.50 по московскому времени. Самолет со 171 пассажирами и членами экипажа благополучно приземлился, но затем выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, причем у авиалайнера ужшкммт подломилась передняя стойка шасси, и нос упал на землю.

На место ЧП тут же прибыли службы аэропорта, расчёт МЧС, пассажиры спустились по надувным трапам. Пострадавшими в инциденте специалисты назвали пять человек, которые обратились за медицинской помощью. При этом о каких-либо травмах или ранениях авиакомпания и агентства не сообщали.

На следующий день в Сети опубликовали фотографии сломанного самолёта. Согласно официальным данным, борт выкатился за пределы ВПП на пять метров, однако на представленных кадрах все выглядит так, как будто самолёт ушел с полосы вбок.

 

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, часть 1 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Никакой конкретной версии у следствия пока нет.

 

Один из пассажиров злополучного борта рассказал о случившемся в своем Facebook. По словам Андрея Зейгарника, во время посадки он ощутил несильную тряску, "чуть больше, чем при неудачной штатной посадке". Что именно произошло, пассажирам, сообщает Андрей, так никто и не объяснил.

Также мужчина пожаловался на плохую работу спасательных служб и равнодушное отношение к пассажирам аварийного лайнера со стороны сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" и воздушной гавани.

"На лётном поле вообще нет в принципе людей, которые хотя бы делают вид, что спасают. Принимают полуодетых людей в одеяла или что-то ещё… Их нет вообще. Выезжаешь в чистое заснеженное поле и сам ищешь жену с ребёнком"

Действия экипажа он оценил положительно, но оговорился, что капитан воздушного судна не предупредил пассажиров о том, что при посадке могут быть какие-то проблемы.

Пользователи соцсетей также отметили, что аварийный самолет не был убран с полосы к вечеру 4 января.

Однако по данным TJ, утром в 7:22 в четверг 5 января в аэропорту "Храброво" приземлился первый рейс из Санкт-Петербурга, а затем в течение трёх часов самолёт принял 11 рейсов из Москвы, один из Минска и ещё один из Петербурга.

Уточняется, что губернатор области Антон Алиханов отчитался о "сдвинутом с мертвой точки" самолёте ещё поздно вечером 4 января, заявив, что день закончен "на позитивной ноте", но аэропорт удалось открыть только в 6 часов утра, хотя ранее власти обещали, что он проработает всю ночь.
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