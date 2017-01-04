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Полуголая Шарапова порадовала подписчиков Инстаграм откровенными ФОТО и ВИДЕО

Опубликовано 04.01.17 14:32 Полуголая Шарапова порадовала подписчиков Инстаграм откровенными ФОТО и ВИДЕО

Мария Шарапова выложила в Instagram ФОТО в бикини с отдыха на Гавайях

Мария Шарапова похвасталась в Инстаграм идеальной фигурой в бикини на отдыхе на Гавайях

Известная российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, порадовала подписчиков Instagram сексуальными фотографиями.

После трудного года и в преддверии возвращения на корт Мария уехала встречать Новый год на Гавайские острова, оттуда и выложила фото и видеоотчет об отдыхе в социальную сеть.

На снимках девушка в черном бикини позирует ужшкммт на фоне океана, демонстрируя безупречную фигуру.

 

"If you're a bird, I'm a bird"

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)

 

Одну из фотографий Мария сопроводила романтической подписью: «Тот момент, когда вы чувствуете перемены, у вас путаются мысли и приходит любовь».

 

What happened to the white sand beaches of Hawaii 👀🤓🏖

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)

 

Alohaaaaa. Perking It up this morning 😍☀️❤️ with new @Supergoop balm now available at Sephora.

Видео опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)

 

Пикантные снимки с отдыха 29-летней спортсменки получили массу лайков.

«Птица счастья, завтрашнего дня», «Какая Вы красивая!», «Маша-шикарная! Хочу такой же пресс», «Вам идеи эта новая стрижка», — восхищаются фанаты.

Напомним, 29-летняя россиянка пропустит начинающийся в середине января Открытый чемпионат Австралии. На корт Шарапова сможет выйти в конце апреля.
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