Полуголая Шарапова порадовала подписчиков Инстаграм откровенными ФОТО и ВИДЕО

Мария Шарапова похвасталась в Инстаграм идеальной фигурой в бикини на отдыхе на Гавайях
Известная российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, порадовала подписчиков Instagram сексуальными фотографиями.
После трудного года и в преддверии возвращения на корт Мария уехала встречать Новый год на Гавайские острова, оттуда и выложила фото и видеоотчет об отдыхе в социальную сеть.
На снимках девушка в черном бикини позирует ужшкммт на фоне океана, демонстрируя безупречную фигуру.
Одну из фотографий Мария сопроводила романтической подписью: «Тот момент, когда вы чувствуете перемены, у вас путаются мысли и приходит любовь».
Пикантные снимки с отдыха 29-летней спортсменки получили массу лайков.
«Птица счастья, завтрашнего дня», «Какая Вы красивая!», «Маша-шикарная! Хочу такой же пресс», «Вам идеи эта новая стрижка», — восхищаются фанаты.
Напомним, 29-летняя россиянка пропустит начинающийся в середине января Открытый чемпионат Австралии. На корт Шарапова сможет выйти в конце апреля.