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Экс-тренер сборной России призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

Опубликовано 04.01.17 13:26 Экс-тренер сборной России призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

Бывший тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить всю российскую команду от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.

В интервью Frankfurter Allgemeine экс-тренер женской сборной России по биатлону призвал отстранить россиян от Олимпиады 2018 года в Южной Корее, если случаи употребления допингом будут доказаны.

"Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла. У России будет время подумать", - цитирует издание Пихлера.

Пихлер был наставником сборной России среди ужшкммт женщин с 2011 по 2013 года. При этом, он ранее заявлял, что никто из его группы подготовки к Сочи-2014 не употреблял допинг. В группе Пихлера, напомним, работали Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Екатерина Глазырина, сообщает РИА Новости.

Скандал вокруг российского спорта грянул после публикации двух частей доклада комиссии ВАДА под началом юриста Ричарда Макларена. В документах он обвинил Россию в якобы имевшей место допинг-системе.
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