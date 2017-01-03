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Во Вьетнаме врачи достали из живота пациента ножницы, забытые 18 лет назад (ФОТО)

Опубликовано 03.01.17 19:36 Во Вьетнаме врачи достали из живота пациента ножницы, забытые 18 лет назад (ФОТО)

Вьетнамские врачи достали из живота пациента забытые в 1998 году медицинские ножницы

Во Вьетнаме 54-летний мужчина по имени Ма Ван Нят ещё в 1998 году перенёс операцию на брюшной полости после автомобильной аварии.

Только спустя 18 лет у Ван Нята начал периодически болеть живот, и мужчина обратился в больницу. Тогда-то врачи и обнаружили 15-сантиметровые ножницы, которые недобросовестный хирург забыл рядом с толстой кишкой.

Сам пациент заявил, что никакого дискомфорта инородный предмет в организме ему все эти ужшкммт годы не доставлял.

Операция по извлечению ножниц длилась около трёх часов, и оперировавший Ма Ван Нята врач отметил, что за долгие годы ушки ножниц заржавели и прилипли ко внутренним органам, сообщает BBC.

В настоящее время министерство здравоохранения Вьетнама потребовало от клиники, где Ма Ван Нята оперировали в 1998 году, предоставить отчёт об инциденте.
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