Вьетнамские врачи достали из живота пациента забытые в 1998 году медицинские ножницы

Во Вьетнаме 54-летний мужчина по имени Ма Ван Нят ещё в 1998 году перенёс операцию на брюшной полости после автомобильной аварии.

Только спустя 18 лет у Ван Нята начал периодически болеть живот, и мужчина обратился в больницу. Тогда-то врачи и обнаружили 15-сантиметровые ножницы, которые недобросовестный хирург забыл рядом с толстой кишкой.

Сам пациент заявил, что никакого дискомфорта инородный предмет в организме ему все эти ужшкммт годы не доставлял.

Операция по извлечению ножниц длилась около трёх часов, и оперировавший Ма Ван Нята врач отметил, что за долгие годы ушки ножниц заржавели и прилипли ко внутренним органам, сообщает BBC.

В настоящее время министерство здравоохранения Вьетнама потребовало от клиники, где Ма Ван Нята оперировали в 1998 году, предоставить отчёт об инциденте.