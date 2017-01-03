"Я не Мандела": Фуркад предлагает устроить коллективный бойкот этапов КМ по биатлону

Лучший биатлонист мира француз Мартен Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад раскритиковал решение IBU перенести этап Кубка мира из Тюмени, а также заявил, что вместе с другими биатлонистами собирается выработать общую позицию в этом вопросе, сообщает Eurosport.

«Отмена Кубка мира в Тюмени – это пародия на борьбу с допингом. Мы проведем встречу с другими спортсменами на этой неделе, чтобы скорректировать некоторые моменты несогласованности. Я не стану заниматься ужшкммт бойкотом в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет таких намерений. Я просто хочу, чтобы Международный союз биатлонистов решительнее выступал против допинга и предпринял строгие меры. Мы должны вернуться к тому, что голоса спортсменов зазвучат как один. Я не хочу быть единственным, кто несет флаг в борьбе с допингом», - приводит слова француза телеканал.

Спортсмен отметил, что отстранение в связи с допинговым скандалом двух российских спортсменов "это хорошо, но это наименьшее из того, что нужно сделать."

"Я не выступаю против России или против кого-либо еще, я просто хочу, чтобы IBU был мужественнее в борьбе с допингом, но на сегодняшний день это не так", - объяснил Фуркад.

Как ранее сообщал Topnews, на заседании исполкома IBU в Мюнхене Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени из-за допингового скандала.

Напомним, что двое российских биатлонистов были отстранены IBU, против еще 29-ти человек начато расследования. Также появилась информация, что отстраненными биатлонистами могут оказаться призеры Сочи-2014.

Ранее Фуркад подчеркнул, что очень бы хотел принять участие в состязаниях в Тюмени, но будет бойкотировать данный этап Кубка мира.