Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Тем временем президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайте IBU.

"В четверг СБР сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 г. юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени. Новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее", - говорится в заявлении IBU.

Также исполком Международного союза биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых ужшкммт в докладе комиссии Макларена. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи (их имена на называются) открыто дисциплинарное дело.

Биатлонисты, по которым открыто дисциплинарное расследование Международным олимпийским комитетом, не смогут участвовать в международных и, скорее всего, внутренних состязаниях до окончания расследования, сообщает "Спорт сегодня".

Тем временем президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил журналистам, что не слишком строгое решение исполкома IBU против сборной России случилось потому, что по мнению руководства Союза одних подозрений недостаточно для вынесения более строгих санкций, сообщают "Вести.Ру".

Он также подчеркнул, что его организация продолжит действовать максимально профессионально, а также добавил, что выводы комиссии Макларена "говорят о серьезных проблемах в российском биатлоне и его системе допинг-контроля".

"IBU рассматривает всю доступную информацию очень серьезно. Теперь нужно детально узнать масштаб проблемы в российском биатлоне. IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу на всех уровнях. Все спортсмены заслуживают того, чтобы на них не падала тень. В любом случае одних подозрений недостаточно для применения санкций", - заявил Андерс Бессеберг.

Ранее 22 декабря норвежские биатлонисты присоединились к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени. 21 декабря за бойкот высказались спортсмены из Чехии и Великобритании.