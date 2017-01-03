В Сеть попали ФОТО и ВИДЕО террориста, устроившего теракт в Стамбуле

Тем временем в Стамбуле арестовали 12 человек после теракта в ночном клубе, в котором погибли 39 человек.

Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. На изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, отчетливо видны черты лица террориста, пишет NEWSru.com.

По данным полиции, к атаке может быть причастен гражданин Узбекистана или Киргизии. Согласно другой версии, появившейся в газете Haberturk и процитированной Hurriyet, террорист, примерно 25 лет, может быть из Синьцзяна - Синьцзян-Уйгурского автономного ужшкммт района на северо-западе Китая.

Эксперт по борьбе с терроризмом Абдулла Агар сказал турецким СМИ, что исполнитель выглядит как профессионал, прошедший военную подготовку и умеющий пользоваться оружием. "Он без колебаний стреляет в невинных людей. Он совершенно точно убийца и скорее всего стрелял в людей и прежде", - отметил Агар. По подсчетам полицейских, террорист сменил шесть обойм и выпустил более 180 пуль.

Также турецкая полиция опубликовала видео, на котором подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Правоохранителям не известно когда было сделано селфи.

По словам премьер-министра Турции Нумана Куртулмуша, уже есть отпечатки пальцев и информация о внешнем виде террориста. После этого процесс его идентификации будет быстро осуществлен, подчеркнул Куртулмуш, передает ТАСС.

Полиция Турции арестовала 12 человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, передает «Би-би-си».

Теракт в Стамбуле 1 января 2017. ВИДЕО

При этом по информации Аssociated Press, вечером 2 января отряд специального назначения правоохранительных органов Турции провел спецоперацию по задержанию подозреваемых в одном из домов района Зейтинбурну. Операция закончилась безрезультатно.

Как ранее сообщал Topnews, в ходе нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 39 человек погибли, еще 70 получили ранения. Среди погибших - одна россиянка.