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В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка (ВИДЕО)

Опубликовано 02.01.17 01:13 В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка (ВИДЕО)

Среди жертв новогоднего теракта в Стамбуле была гражданка России.

По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, в результате террористической атаки на ночной клуб, совершенной в ночь на 1 января, погибла гражданка России.

Сообщается. что погибшая девушка первоначально считалась гражданкой Азербайджана.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается. Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство", — сообщил сотрудник диппредставительства.

Как ранее сообщал Topnews, в результате атаки террориста-одиночки погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Однако со слов очевидцев, жертв может быть гораздо больше. Они ужшкммт рассказывают, что, прячась, буквально ходили по телам.

По данным РБК, 11 жертв были гражданами Турции, еще один имел двойное турецко-бельгийское гражданство, семеро — граждане Саудовской Аравии, трое — граждане Ливана, еще трое — граждане Ирака. Имена погибших пока не обнародованы.

Позже ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории России). Преступник скрылся с места происшествия. Сейчас полиция ведет его поиски.
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